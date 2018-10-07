بدء احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومى للمحافظة ونصر أكتوبر (صور)

بدأت محافظة الغربية منذ قليل احتفالات العيد القومى للمحافظة ونصر أكتوبر المجيد، وذلك بمنطقة الاستاد بطنطا.



وحضر الاحتفالية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا.



ويأتى الاحتفال اليوم بمشاركة كلا من الشباب والرياضة والتربية والتعليم وعدد من أهالى مدينة طنطا والمراكز الأخرى.