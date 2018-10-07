"الزراعة": 77% من إنتاج النخيل يخرج من الدول العربية

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، إن مصر من أوائل الدول العربية في إنتاج النخيل، مشيرة إلى أن زراعة النخيل اختلفت عن السابق حيث يوجد بمصر معهد زراعة الأنسجة وهو معهد مميز لأبحاث زراعة النخيل.





وأشارت، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدول العربية تنتج 77% من إنتاج النخيل على مستوى العالم، لافتة إلى أن النخيل يستخدم كمصدات للرياح، ويرطب الجو.



