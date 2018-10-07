محمد صلاح يتطلع لمعادلة رقم "إيان راش" أمام مانشستر سيتي

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، على استاد الريدز، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





ويتطلع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لمعادلة رقم بإيان راش المسجل باسمه منذ عام 1994 في لقاء اليوم.





وسجل الجناح الدولي المصري خلال المواجهات الثلاث الأخيرة أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فإلى جانب هدفه الرائع من مسافة بعيدة في مباراة الدوري الإنجليزي نجح صلاح في هز شباك مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في ربع نهائي دوري الأبطال من الموسم الماضي.





اللافت أن اللاعب الوحيد من لاعبي الريدز الذي نجح في التسجيل ضد مان سيتي خلال 4 مباريات متتالية هو إيان راش، في الفترة بين 1992 و1994.