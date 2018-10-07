مرور الجيزة ترفع آثار حادث انقلاب بميدان جهينة

إصابة شخص إثر حادث إنقلابي بميدان جهينة بـ 5 أكتوبر.

قامت رجال المرور بالجيزة، بإعادة حركة السير بميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، حيث انتقلت أوناش المرور إلى مكان انقلاب سيارة أعلى طريق ميدان جهينة ورفع آثار السيارة المحطمة وإعادة الحركة مرة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى.





تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة بميدان جهينة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق وإصابة شخص، وعلى الفور تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى وانتقل رجال المرور لمكان الحادث لتسيير حركة المرور.