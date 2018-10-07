هل ستطلق جينيفر أنسيتون خط أزياء باسمها

نفى موقع "جوسيب كوب" كل الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول استعداد النجمة العالمية جنيفر أنيستون لاطلاق خط أزياء خاص ببناطيل الجينز.

وأشار الموقع إلى أن الموضوع مجرد شائعة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حيث أن جنيفر أنيستون لم تفكّر حتى بمشروع مماثل.

وكان موقع Radar Online قد نشر تقريرًا أكد فيه أن جنيفر أنيستون البالغة من العمر 49 عامًا، تخطط بعد انفصالها عن زوجها نجم هوليوود الشهير جاستن ثيرو، لدخول عالم صناعة الأزياء من خلال إطلاق خط بناطيل جينز خاص بها، وهو المشروع المتوقع أن يجعل منها مليارديرة في فترة قصيرة.



