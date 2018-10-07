ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل ستطلق جينيفر أنسيتون خط أزياء باسمها

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
هل ستطلق جينيفر أنسيتون خط أزياء باسمها
طباعة
الفجر الفنى
 

نفى موقع "جوسيب كوب" كل الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول استعداد النجمة العالمية جنيفر أنيستون لاطلاق خط أزياء خاص ببناطيل الجينز.

وأشار الموقع إلى أن الموضوع مجرد شائعة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، حيث أن جنيفر أنيستون لم تفكّر حتى بمشروع مماثل.

وكان موقع Radar Online قد نشر تقريرًا أكد فيه أن جنيفر أنيستون البالغة من العمر 49 عامًا، تخطط بعد انفصالها عن زوجها نجم هوليوود الشهير جاستن ثيرو، لدخول عالم صناعة الأزياء من خلال إطلاق خط بناطيل جينز خاص بها، وهو المشروع المتوقع أن يجعل منها مليارديرة في فترة قصيرة.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 10:50:03 AM