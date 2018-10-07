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تونس تستضيف الملتقى الأفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة مصر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
تونس تستضيف الملتقى الأفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة مصر
السبسي
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وكالات
 

تستضيف تونس الملتقى الأفريقى العربى للحد من مخاطر الكوارث بعد غد الثلاثاء، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة مصر.

 

ويهدف الملتقى- الذى يستمر لمدة 5 أيام- إلى تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ إطار سينداى (اليابان) للحد من مخاطر الكوارث وإعادة التأكيد على الالتزام السياسى بتنفيذ إطار سينداى وبالتالى الإسهام فى تنفيذ أچندة الاتحاد الأفريقى للتنمية المستدامة لعام 2063، كما تشكل نتائج الملتقى قاعدة انطلاق لاتخاذ المنطقتين العربية والأفريقية موقفاً مشتركاً خلال الملتقى العالمى للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده عام 2019.

 

كما يعطى الملتقى العربى الأفريقى للحد من مخاطر الكوارث الفرصة للدول الأفريقية والعربية لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات لتحقيق مزيد من التقدم فى تنفيذ إطار سينداء للحد من مخاطر الكوارث.

 

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