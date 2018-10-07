مقتل إسرائيليين اثنين فى إطلاق النار بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلى مقتل إسرائيليين متأثرين بجراح أصيبا بها فى إطلاق النار بالضفة الغربية.

وأفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، اليوم الأحد.

من جانبها ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت في المنطقة الصناعية بركان في مستوطنة أرئيل، وخلفت 3 إصابات، فيما تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث ذكر بعضها أن العملية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.