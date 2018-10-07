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صراع بين برشلونة وروما على هداف الدوري الإيطالي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:52 ص
صراع بين برشلونة وروما على هداف الدوري الإيطالي
دجيكو
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وكالات
 

دخل نادي برشلونة الإسباني في صراع مع رومال الإيطالي على ضم كريستوف بياتيك نجم جنوى وهداف الدوري الإيطالي.

 

ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل من روما وبرشلونة مستعدان لضم البولندي الشاب كريستوف بياتيك بعدما لفت البولندي أنظار الجميع في أوروبا في الموسم الحالي، حيث سجل حتى الآن 12 هدفًا في 7 مباريات.

 

ويبحث برشلونة في السوق عن مهاجم ينافس الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سيبلغ عامه الثاني والثلاثين في يناير المقبل.

 

كما أن البولندي بياتيك، مرشح لأن يكون بديلًا للمهاجم البوسني دجيكو في روما، والذي سيصل إلى عامه الثالث والثلاثين بعد أشهر قليلة.

 

 

المزيد عن: هداف الدوري الايطالي روما جنوى بياتيك برشلونة
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