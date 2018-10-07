الجزائر: جبهة التحرير الوطني تطالب باستقالة رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، إن الحزب ينصح سعيد بو حجة رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالاستقالة من منصبه؛ استجابة لمطالب أغلبية النواب بالمجلس.

وأضاف ولد عباس -فى مؤتمر صحفى بولاية بشار- " نحن ننصح رئيس المجلس الشعبى الوطنى بالإستقالة من منصبه من أجل حل هذه الأزمة التى تهز هذه الهيئة ، علما بأن 351 نائبا من أعضاء هذه الهيئة المنتخبة (من ضمن 462) قد وقعوا عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبى الوطني".

وأشار إلى أن الأزمة التى تهز حاليا هذه الهيئة هى أزمة داخلية، والرئاسة لا يمكن لها أن تزج بنفسها فى هذه الأزمة، مؤكدا فى الوقت نفسه، على أن حزبه يكن احتراما كبيرا للمجلس الشعبى الوطنى وأعضاءه، وحتى أولئك المنتمين إلى المعارضة.

وأعلن عن عقد جلسة للمكتب السياسى لحزبه، اليوم الأحد، من أجل بحث أخر تطورات الأزمة.

وأكد جمال ولد عباس عن تأييد حزبه لترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن هذا الموقف فرضته الإنجازات الكبرى المختلفة التى تحققت خلال العشرين سنة الأخيرة بالجزائر.