ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. ساوثهامبتون وتشيلسي بدون تقطيع

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
عاجل.. ساوثهامبتون وتشيلسي بدون تقطيع
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستضيف فريق ساوثهامبتون نظيره تشيلسي في الثالثة الأ ربع اليوم الأحد 7-10-2018 في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 معلومات عن المباراة:

ويدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بحثا عن خطف صدارة المسابقة، حيث يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين، ويسعى لاستغلال مواجهة السيتي وليفربول بخطف الصدارة، وكان البلوز قد تعادل في أخر مباراة أمام ليفربول بهدف لكل فريق.



بينما يحل نادي ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، من فوز وتعادلين و4 هزائم.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الثالثة الأ الربع بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، ،وستذاع مباراة تشيلسي وساوثهامبتون يوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
-
x
13:00
-
آرسنال
ساوثهامتون
-
x
15:15
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
17:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيكو مدريد
-
x
16:15
-
ريال بيتيس
فالنسيا
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
15:00
-
فيورنتينا
ميلان
-
x
15:00
-
كييفو فيرونا
نابولي
-
x
18:00
-
ساسولو
سبال
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
لايبزيج
-
x
18:00
-
نورنبيرج
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
وادي دجلة
-
x
18:00
-
سموحة
الأهلي
-
x
21:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ليون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/7/2018 11:00:20 AM