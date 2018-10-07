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نشطاء حقوق الحيوان يحتجون في باريس

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
نشطاء حقوق الحيوان يحتجون في باريس
نشطاء حقوق الحيوان
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وكالات
 

تجمع بضع مئات من نشطاء حقوق الحيوان في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على استغلال فراء الحيوانات وجلودها في صناعة الأزياء.

 

وطالب المحتجون مستخدمي تلك الملابس، ومصممي الأزياء، بأن يدعموا الملابس التي لا تحوي فراء.

 

وتقول واحدة من المشاركات في المسيرة الاحتجاجية، إنه أصبح بالإمكان اليوم الحصول على الدفء دون الحاجة لقتل الحيوانات. مضيفة أن ذلك أمر وحشي، وأنه يترك أيضا آثارا مأساوية من الناحية البيئية.

 

ودفعت الضغوط المتنامية من نشطاء حقوق الحيوان إلى جانب تغير أذواق أجيال المستهلكين الأصغر سنا، دور صناعة الأزياء إلى الاستغناء عن جلود الحيوانات والفراء في تصاميمها، والتحول إلى بدائل أخرى.

 

ومن بين دور الأزياء تلك علامات تجارية عالمية مثل دار أزياء بيربري البريطانية، إضافة إلى فرساتشي وغوتشي الإيطاليتين.

 

وإلى جانب ذلك فقد أصبح مستهلكو السلع الفاخرة أكثر حساسية تجاه القضايا البيئية.

 

المزيد عن: نشطاء حقوق الحيوان فرنسا باريس احتجاجات
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