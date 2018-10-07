مشاهدة مباراة تشيلسي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 7-10-2018 في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق ساوثهامبتون نظيره تشيلسي في الثالثة الأ ربع اليوم الأحد 7-10-2018 في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





معلومات عن المباراة:





ويدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بحثا عن خطف صدارة المسابقة، حيث يحتل نادي تشيلسي المركز الثالث برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين، ويسعى لاستغلال مواجهة السيتي وليفربول بخطف الصدارة، وكان البلوز قد تعادل في أخر مباراة أمام ليفربول بهدف لكل فريق.





بينما يحل نادي ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز، من فوز وتعادلين و4 هزائم.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:





تقام مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الثالثة الأ الربع بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018، ،وستذاع مباراة تشيلسي وساوثهامبتون يوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".



