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مهرجان الخرطوم للفيلم العربي يكرم إلهام شاهين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
مهرجان الخرطوم للفيلم العربي يكرم إلهام شاهين
إلهام شاهين
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شيماء الشاهيني
 

 يستعد "مهرجان الخرطوم للفيلم العربي" لتكريم الفنانة القديرة إلهام شاهين، بدورته الرابعة والمقرر أن تقام في السودان خلال الفترة الممتدة بين 20 و25 أكتوبر الجاري.

هذا وسيمنح مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، إلهام شاهين درع الإنجاز الفني تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.

الجدير ذكره أن فيلم "تراب ألماس" يشارك في مسابقة الافلام الطويلة لمهرجان الخرطوم، وهو بطولة كل من آسر ياسين، عزت العلايلي، منة شلبي، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني ومحمد ممدوح، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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