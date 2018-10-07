رئيس مدينة القصير يؤكد على استكمال تركيب البلدورات بالمناطق الجديدة (صور)



وقد تم اليوم تركيب البلدورات بحى الزهور شمال المدينة، جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تمهيد العديد من الشوراع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وتركيب البلدورات والانترلوك، وذلك لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين، وإعداد البنية التحتية بكافة الشوراع بمدينة القصير.

أكد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال بالمدينة، مشيرا الى أنه تم اليوم الأحد، استكمال أعمال تركيب البلدورات بالمناطق الشمالية الجديدة، مشددا على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال، وذلك ليتم ظهور المدينة بالمظهر اللائق بها.