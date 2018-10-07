الإمارات: شرطة عجمان تجمع طفل مفقود من أصحاب الهمم بوالده

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من الوصول إلى ذوي طفل من أصحاب الهمم كان متواجداً بمفردة في أحد المحلات التجارية بعجمان.

وحول تفاصيل الواقعة أوضح رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي أنه "ورد اتصال هاتفي من أحد العاملين بسوبرماركت الواحة بمنطقة النعيمية بإمارة عجمان يفيد بوجود طفل (من ذوي الهمم) متواجد لديهم بمفرده ولا يوجد أحد برفقته، وعليه توجه أفراد من دورية مركز شرطة النعيمية الشامل إلى موقع البلاغ فحاولوا التحدث معه للوصول إلى معلومات قد تفيدهم في التعرف على ذويه، لكن دون جدوى حيث تبين أنه يعاني من إعاقة ذهنية وليس باستطاعته الكلام فقام أفراد الشرطة باحضاره إلى المركز بعد أن تم أخذه بجولة في الدورية للإستدلال على منزله لكن دون جدوى، وعليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإبلاغ إدارة العمليات بالقيادة، والتحفظ على الطفل وتقديم الرعاية له لحين التوصل إلى ذويه".

وأضاف رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أنه بنفس يوم البلاغ حضر أحد الأشخاص ويدعى شيدي أوزويولو ايفوني من الجنسية الأفريقية ويرغب بفتح بلاغ تغيب عن ابنه الذي خرج من الشقة دون علمهم، حيث أن باب الشقة لم يكن مقفل بشكل جيد، كما أفاد بأن ابنه من أصحاب الهمم ويبلغ من العمر 10 سنوات، واتضح من خلال إفادته أن الطفل المتغيب بنفس مواصفات الطفل الموجود لدينا بالمركز وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تسليم الطفل إلى والده.

وفي هذا الإطار، دعا المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل الأسر الذين لديهم شخص من أصحاب الهمم إلى ضرورة الإنتباه عليهم وملاحظتهم جيداً ومراقبة تحركاتهم حتى لايتعرضوا إلى مخاطر تصيبهم من جراء عدم إدراكهم ووعيهم بما يدور حولهم بالمخاطر التي قد يتعرضوا لها وهم بمفردهم دون ذويهم.