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ترامب ينتقد عضوًا جمهورية صوتت ضد كافانو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
ترامب ينتقد عضوًا جمهورية صوتت ضد كافانو
عضوة مجلس الشيوخ
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وكالات
 

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس السبت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية، ألاسكا ليزا موركوفسكي، ووصفها بأنها "وصمة عار" لكونها السناتور الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد تعيين بريت كافانو في المحكمة العليا.

 

وقال ترامب لمحطة "فوكس نيوز" في مقابلة عبر الهاتف "أعتقد أنه كان تصويتاً محزناً للغاية، أعتقد أنه كان، بصراحة، وصمة عار".

 

وأعرب الرئيس عن تقديره للسيناتور الديمقراطي جو مانشين الذي دعم ترشيح كافانو، لكنه كرر خيبة أمله من موركوفسكي، وأضاف "لقد فعلت الكثير من أجل ألاسكا، لقد صدمت برؤية تصويتها، أعتقد أنه سيسجل كيوم حزين بالنسبة لها لأنه سيصبح قاضياً عظيماً في المحكمة العليا".

المزيد عن: وصمة عار كافانو عضوة مجلس الشيوخ ترامب امريكا
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