تعرفي على أسباب مرض "كروتزفيلد" وطرق الوقاية منه!

كروتزفيلد هو مرض اضطراب دماغي تنكسي، يتشابه في أعراضه أمراض أخرى تصيب الدماغ مثل الزهايمر أو الخرف، لكن تطور مرض كروتزفيلد يتطور بشكل أسرع.





أسباب مرض كروتزفيلد:





الإصابة بمرض كروتزفيلد قليلة جدا وله ثلاث أسباب رئيسية:

- الوراثة.

- التلوث البيئي.

- العشوائية أو الفردية في الإصابة.





أعراض مرض كروتزفيلد:

- تغير في الشخصية

- القلق

- الاكتئاب

- فقدان الذاكرة

- ضعف التفكير

- عدم وضوح الرؤية أو الإصابة بالعمى.

- اضطرابات في النوم

- صعوبة في الكلام

- صعوبة البلع

- حركات متشنجة ومفاجئة





طرق الوقاية من مرض كروتزفيلد:

قد لا يمكن الوقاية من مرض كروتزفيلد غالبا، والأهم أنه في حال وجود الوراثة من المهم استشارة الطبيب المختص.



