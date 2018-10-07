ميليشيا الحوثي تحتجز 10 سفن نفطية بميناء الحديدة

كشفت الحكومة اليمنية عن احتجاز ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة مضى على بعضها نحو 6 أشهر في الاحتجاز.

وأوضح وزير الإدارة المحلية في الحكومة رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، أن الميليشيا منعت السفن من إفراغ حمولتها من الوقود والغذاء، داعياً منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بسرعة التدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها والسماح بحركة بالمرور الأمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.

وبين الوزير أن السفينة التي تحمل اسم (distya pushti) والتي وصلت الى ميناء الحديدة في 28 سبتمبر(أيلول) الماضي وتحمل على متنها 10955 طن ديزل 9025 طن من البنزين، إضافة الى السفينة (RINA) والتي وصلت في 3 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، وتحمل على متنها 5700 طن من الدقيق والسكر، تم منع تفريغها من قبل الميليشيات الانقلابية.

وأشار نقلاً عن قناة "الإخبارية" السعودية، إلى أن السفينة (SINCERO) والتي وصلت ميناء الحديدة في 26 سبتمبر(أيلول) الماضي وتحمل 15025 طن من الديزل إضافة إلى السفينة (CARPE DIEM-2) والتي وصلت في 30 من الشهر نفسه وعلى متنها 19350 طن ديزل، والسفينة المسماة (P V T EAGLE) والتي وصلت في 3 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري وتحمل 7022 طن من الديزل و14793 من البترول، تم منع إفراغهن أيضاً، إضافة إلى 6 سفن أخرى نفطية وتجارية تمت احتجازها خلال فترات متفاوتة من الثلاثة الأشهر الماضية.

ولفت المسؤول اليمني، الانتباه إلى تزامن هذا الإجراء من قبل ميليشيا الحوثي مع اختلاقها أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60% وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمي، أن الإجراءات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية هي جزء من ممارستها اليومية من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في ميناء الحديدة واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة الأزمات في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيا بات كارثياً بسبب إجراءاتها التعسفية وقيامها باختلاق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين.