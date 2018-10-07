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عاجل.. خبر سار من وزير التعليم إلى الطلاب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
عاجل.. خبر سار من وزير التعليم إلى الطلاب
وزير التعليم طارق شوقي
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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن مشكلة توزيع الكتب، ستنتهي خلال أيام، وإن الوزارة ستحاسب المقصرين في عملية التوزيع.

وأضاف في تصريحات له، تعليقًا على أسئلة أحد مجموعات "الواتس آب"، اليوم، "إن هناك تواطئا واضحًا من البعض في معظم الإدارات التعليمية".

الوزير ذكر في وقت سابق، أنه يتابع أي شكاوى تتعلق بالعملية التعليمية في أنحاء الجمهورية، ويرسل لجان للتأكد والتحقيق.
المزيد عن: وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي التعليم التربية والتعليم
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