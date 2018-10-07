عاجل.. خبر سار من وزير التعليم إلى الطلاب

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إ ن مشكلة توزيع الكتب، ستنتهي خلال أيام، وإن الوزارة ستحاسب المقصرين في عملية التوزيع.





وأضاف في تصريحات له، تعليقًا على أسئلة أحد مجموعات "الواتس آب"، اليوم، "إن هناك تواطئا واضحًا من البعض في معظم الإدارات التعليمية".





الوزير ذكر في وقت سابق، أنه يتابع أي شكاوى تتعلق بالعملية التعليمية في أنحاء الجمهورية، ويرسل لجان للتأكد والتحقيق.