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برشلونة طمعان في فالنسيا للانفراد بصدارة الليجا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
برشلونة طمعان في فالنسيا للانفراد بصدارة الليجا
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الفجر الرياضي
 
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره فالنسيا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، على استاد ميستايا، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

يسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز والعودة إلى ذاكرة الانتصارات على المستوى المحلي بعدما تعثر في لقاء الجولة الماضية أمام أتلتيك بيلباو بهدف لمثله.

ويتطمح ايرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكاتلوني إلى حصد الثلاثة نقاط واستغلال سقوط ريال مدريد في فخ الهزيمة أمام ألافيس لتوسيع الفارق بين الفريقين.

وعلى الجانب الأخر، يأمل فريق فالنسيا إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل لقب الليجا لتحسين موقف الفريق في جدول الترتيب.

يدخل فالنسيا لقاء اليوم في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل البرسا المركز الأول برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وفي نقس الجولة يلتقي بلد الوليد مع هويسكا، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وإسبانيول مع فياريال، وإشبيلية مع سيلتا فيجو.
المزيد عن: فالنسيا برشلونة الليجا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
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