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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة على القاهرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:34 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. مائل للحرارة على القاهرة
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 23 31

وسط الدلتا 22 30      

الإسكندرية 23 28      

بلطيم 23 29  

مطروح 24 28 

السلوم 20 27 

سيوة 22 33   

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29  

العريش 19 30 

رفح 19 30    

الإسماعيلية 20 31       

السويس 21 31

رأس سدر 24 30        

نخل 18 28    

نويبع 25 30   

طابا 22 28    

كاترين 18 28

الطور 24 32   

شرم الشيخ 27 33      

الغردقة 24 33 

مرسى علم 25 32       

الفيوم 23 31  

بني سويف 23 32       

المنيا 22 32    

أسيوط 21 32 

سوهاج 23 33 

قنا 24 35      

الأقصر 24 37 

أسوان 25 39

أبوسمبل 26 37 

الوادى الجديد 25 36   

شلاتين 27 35 

أبو رماد 28 34

رأس حدربة 28 33      

حلايب 29 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 41

المدينة 25 40  

الرياض 22 38 

المنامة 30 36   

أبوظبى 29 39 

الدوحة 30 36

الكويت 24 39

دمشق 13 30

بيروت 24 29  

عمان 15 28  

القدس 18 26 

غزة 23 29     

بغداد 20 36   

مسقط 27 33 

صنعاء 09 26  

الخرطوم 26 41 

طرابلس 21 28

تونس 17 28

الجزائر 16 24

الرباط 16 27  

نواكشوط 26 37        

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 22    

اسطنبول 14 22         

اسلام اباد 19 32       

نيودلهى 22 34

جاكرتا 24 35 

بكين 09 20

كوالامبور 23 33

طوكيو 20 31

أثينا 15 24    

روما 15 23    

باريس 07 14  

مدريد 08 23  

برلين 05 18

لندن 08 14

مونتريال 03 12

موسكو 08 15

نيويورك 19 26 

واشنطن 20 30        
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