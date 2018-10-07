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بث مباشر - أرسنال وفولهام على يلا شوت وكورة لايف

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
بث مباشر - أرسنال وفولهام على يلا شوت وكورة لايف
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الفجر الرياضي
 
يحل فريق أرسنال الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني ضيفا على فولهام في الواحد ظهرا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن مباريات الأسبوع الثامن للدوري الإنجليزي الممتاز .

معلومات عن المباراة:
ويعيش فريق أرسنال فترة جيدة، بعد الفوز على كاراباج في الدوري الأوروبي وتصدر مجموعته، وبدأ فريق أرسنال الموسم الحالي بشكل كارثي للغاية، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في أول جولتين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد ضيفه فريق مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل، ومن ثم جاءت الخسارة الثانية على يد مضيفه فريق تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويدخل الأرسنال المباراة وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبالتساوي مع صاحب المركز الرابع نادي توتنهام الإنجليزي، وذلك بعد لعبه 7 مباريات.

 وعلى الجانب الأخر يدخل نادي فولهام المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بعد لعبه 7 مباريات وحال خسارته في مباراة اليوم يقترب من مراكز الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة أرسنال وفولهام في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.

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