جرحى في إطلاق نار قرب مستوطنة بركان جنوب نابلس

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، اليوم الأحد.

من جانبها ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عملية إطلاق النار وقعت في المنطقة الصناعية بركان في مستوطنة أرئيل، وخلفت 3 إصابات، فيما تضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث ذكر بعضها أن العملية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن 3 أشخاص أصيبوا، دون أن يحدد حالتهم، مضيفا أن المشتبه به لاذ بالفرار من المكان، وتقوم قوات الشرطة والجيش بعمليات مسح وتمشيط للعثور عليه.