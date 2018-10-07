شقيقة السادات في ضيافة "لسه فاكر" عبر موجات إذاعة الأغاني.. الأربعاء

يستضيف برنامج "لسه فاكر" المذاع عبر أثير إذاعة الأغاني الكاتبة سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الأربعاء المقبل.





ومن المنتظر أن تتحدث عن ذكريات انتصارات أكتوبر، ولحظات استشهاد شقيقها.





ومن المقرر ان تختار عددًا من الأغنيات الوطنية التي جسدت ملحمة النصر في السادس من أكتوبر.





"لسه فاكر" إعداد وتقديم دولت أبو الفتوح وإشراف عام سونيا محمود، مدير عام المحطة.