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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-10-2018 في قنا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-10-2018 في قنا
دولار
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الأحد بقنا، ثباتًا عقب تراجع في سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيها للشراء، 20.63 جنيها للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيها للشراء، و23.29 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيها للشراء، و17.75 للبيع.
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