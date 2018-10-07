سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-10-2018 في قنا

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيها للشراء، و4.77 جنيها للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيها للشراء، و59.04 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيهات للشراء، و4.81 جنيهات للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.

