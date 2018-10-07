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أسعار الذهب اليوم الأحد 7-10-2018 في محافظة قنا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:14 ص
أسعار الذهب اليوم الأحد 7-10-2018 في محافظة قنا
ذهب
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسواق الذهب في مراكز محافظة قنا، اليوم الأحد، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهيان بمحلات الصاغة بمحافظة قنا، بالمقارنة باسعار أمس.

وحسب تاجر مصوغات، فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 695 جنيهًا، وكان سعره أمس 693 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 595 جنيهًا، وكان سعره 603 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 510 جنيهًأ، وكان سعره 518 جنيهًا للجرام.

وتابع أنه، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 4 آلاف و760 جنيها، وكان سعره 5 آلاف و175 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الاسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات اسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في اسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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