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كيف يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:07 ص
كيف يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟
برشلونة
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منى العوضي
 

 

يواجه برشلونة نظيره فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، وتقرر أن تقام مساء اليوم الأحد والموافق 7 أكتوبر.

 

ويستضيف ملعب "ميستايا" موقعة برشلونة مع فالنسيا وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت الإمارات.

 

ويتصدر برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

 

ويحاول فريق برشلونة الهروب بصدارة جدول الترتيب بعيدًا عن الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يملك في رصيده 14 نقطة بالمركز الثاني.

 

وكان الفريق الكتالوني قد تعادل مع أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، وبعدها دخل مواجهة قوية ضد توتنهام على ملعب ويمبلي الشهير وفاز البارسا بأربعة مقابل هدفين بدوري أبطال أوروبا.

 

ومن المقرر أن يتم نقل موقعة برشلونة ضد فالنسيا بالجولة الثامنة من الليجا الإسبانية مباشرةً وحصريًا عبر قناة "بي إن سبورت 3 HD" الرياضية المشفرة.

 

كما يمكن مشاهدة مباراة برشلونة مع فالنسيا عبر قنوات أجنبية مثل؛ "Eleven Sports 1 HD" بجانب قناة "CBC Sports HD" بالإضافة إلى "Costome Sport 1 HD".

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة مع فالنسيا بالأسبوع الثامن من الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.

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