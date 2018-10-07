كل ما قدمه كريستيان جروس مع الزمالك بعد تتويجه بالسوبر المصري السعودي

قاد السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك، فريقه للتتويج بكأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وذلك بعدما تغلب على نظيره الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وسجل ثنائية الزمالك في مباراة اليوم أمام الهلال، حمدي النقاز (40)، وكابونجو كاسونجو (46)، بينما سجل للزعيم المهاجم السوري عمر خربين (57).

ويعد هذا أول ألقاب السويسري "جروس" مع الزمالك منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأبيض في يوليو الماضي، كما تعتبر هذه المرة الثانية الذي يتوج فيها الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي بعد تتويجه باللقب عام 2003 على حساب إتحاد جدة السعودي، عندما فاز عليه بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح.

وقاد "جروس" الزمالك في 11 مباراة منذ توليه القيادة الفنية للفريق بواقع (8 بالدوري المصري - 2 بالبطولة العربية - 1 بالسوبر المصري السعودي)، حقق المدرب السويسري الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة.

سجل لاعبو الزمالك تحت قيادة جروس 19 هدفًا في مختلف البطولات، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

أكبر إنتصار حققه الزمالك تحت قيادة "جروس" كان على حساب فريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز وفاز بخمسة أهداف مقابل هدف، أما الهزيمة الوحيدة للمدرب السويسري مع الابيض كانت أمام النجوم وخسر بهدف نظيف.

قاد جروس الزمالك للتتويج بكأس السوبر المصري السعودي للمرة الثانية في تاريخه، كما قاد الفريق للتأهل لثمن نهائي البطولة العربية (كأس زايد للأندية الأبطال)، ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعها من ( 5 إنتصارات - تعادلين - هزيمة)، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.