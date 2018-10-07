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عمرو أديب: احترمت محافظ الإسكندرية لهذا السبب (فيديو)

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:42 ص
عمرو أديب: احترمت محافظ الإسكندرية لهذا السبب (فيديو)
الإعلامي عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بسبب موقفه من الفصل الدراسي المتكدس بالطلاب، ورفضه أن يتم تصويره وهو يبكي.

وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "احترمت جدا مشاعرك عندما دخلت الفصل المتكدس ووجدت فيه عدد كبير من الطلبة وكنت على وشك أن تجهش بالبكاء".

وتابع: "سر احترامي ليك أنك رفضت تصوريك وأنت تبكي، وأحترم أكثر تحملك للمسئولية وتقريرك أن تخفف الأعباء عن فصول الإسكندرية.. شكرا سيادة المحافظ ربنا يكتر من أمثالك".


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