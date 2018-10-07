عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور محمد صلاح: "عيب كدة يا خواجة جوني"



وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الفضائية: "هو الراجل لما يبقى في أزمة ننزل عليه بالسكاكين، ولما يبقى كويس نحبه وندعمه".



وتابع: "أنا بقول الكلام ده للجمهور المصري والإنجليزي.. عيب كدة يا خواجة جوني.. مش لما الراجل يلعب ماتشين تلاتة ميلعبش كونيس نيجي نقول عايزين نبيع مو صلاح.. أرجوكم اقفوا جنب صلاح، لأن الوقوف جنبه في المشاكل أهم من الوقوف جنبه في الأفراح".

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى جماهير المصري الدولي محمد صلاح، نجم "ليفربول" الإنجليزي، قائلا: "عيب كدة يا خواجة جوني".