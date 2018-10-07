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لأول مرة.. طارق سليمان يكشف عن سبب رحيل البدري عن الأهلي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
لأول مرة.. طارق سليمان يكشف عن سبب رحيل البدري عن الأهلي
حسام البدري
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علاء خليف
 

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن حسام البدري اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق ولم تتم إقالته.

 

وقال سليمان في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري كان يرى أن الأهلي مرحلة وانتهت وكان يرغب في عدم الاستمرار بسبب ظروف خاصة".

 

وأضاف: "كنت أتمنى الاستمرار وحصد بطولة إفريقية جديدة مع النادي الأهلي ولكن اتخذنا قرار الاعتذار ولجنة الكرة وافقت على هذا الأمر".

 

وأضاف مدرب حراس الأهلي السابق: "لم يرحل حسام البدري بسبب حساسية تواجد محمود الخطيب في رئاسة النادي، هناك وجهات نظر ووارد أن يكون فيها اختلاف ولكن باحترام كبير".

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