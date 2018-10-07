مشاهدة مباراة ليفربول اليوم (بث مباشر) | بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي الان بدون تقطيع، القمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي ومتابعة محمد صلاح عبر موقع الفجر الرياضي.

ونحرص عزيزي المتابع على نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بجودة عالية لإرضاء زوار موقع الفجر الرياضي وعشاق الفرعون الصغير محمد صلاح.

مقدمة مبارةا ليفربول ومانشستر سيتي:

يضرب ليفربول ومانشستر سيتي موعدا جديدا في البطولة الأقوى في العالم، فبعد أن خطف مانشستر سيتي اللقب من ليفربول في الأسابيع الأخيرة، تعود الآمال للريدز لتحقيق البطولة الغائبة.

وخسر سيتي مرتين على أرض فريق المدرب يورغن كلوب الأولى 4-3 في الدوري الممتاز والثانية 3-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

واستمتعت الجماهير بالمباراتين وتنتظر مواجهة أخرى حماسية يوم الأحد.

ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم إذ انتصر كل منهما ست مرات بالإضافة إلى التعادل في مناسبة واحدة ولدى كل منهما 19 نقطة لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يأتي في الصدارة بفارق الأهداف.

وتركت الطريقة التي انتصر بها ليفربول بالتفوق على دفاع سيتي بالضغط العالي وسرعة لاعبي الهجوم الانطباع أن الفريق ربما يعرف جيدًا كيف يتفوق على منافسه.

وقال فينسن كومباني قائد سيتي “نريد الفوز في تلك المباريات. (المنافس) يقدم أداءً جيدًا ويلعب باستاد أنفيلد ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة لنا.

“لكن أعتقد أن سيتي أظهر في الماضي أنه جاهز لهذه المواجهات”.

وفي يناير/ كانون الثاني تقدم ليفربول 4-1 قبل أن يقلص سيتي الفارق إلى هدف واحد في آخر عشر دقائق وهز خط هجوم ليفربول، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الشباك.

لكن هجوم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد لا يقدم الأداء ذاته مثل الموسم الماضي ويفتقر صلاح للدقة لكن شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج، الذي أحرز هدفًا مذهلًا ليمنح ليفربول التعادل مع تشيلسي قرب النهاية، يمثلان خيارين جيدين لكلوب من على مقاعد البدلاء.

وظهر ليفربول بشكل أقوى في الدفاع من الموسم الماضي ولديه العديد من الحلول في خط الوسط بوجود نابي كيتا وفابينيو.

ويملك الفريقان حارسين برازيليين يمكن لكل منهما اللعب بقدمه إذ جلب أليسون إلى ليفربول بعض الإمكانات التي استفاد منها سيتي بوجود إيدرسون.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية يوم الأحد المقبل، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.

في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة العالمية، يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح مواجهة نارية أمام مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم بحثا عن انتصار، بعد الاخفاق الأوروبي والهزيمة أمام نابولي بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، متساوياً مع مانشستر سيتي نفس عدد الرصيد من النقاط والذي يتصدر جدول المنافسة متفوقاً بفارق الاهداف على الليفر.

ويسعي محمد صلاح لإستعادة تألقه مع الريدز خلال المباراة خاصة وأنها ستقام علي ملعب الأنفيلد الذي يعد مصدر تفاؤل للنجم المصرى ولفريقه، الذى حقق الانتصار على مانشستر سيتى «مرتين» على الملعب ذاته.

بينما يدخل السيتي مباراة اليوم منتعشا بريمونتادا دوري الأبطال وتحويل تأخره لانتصار ثمين، وبحثا عن الانفراد بالصدارة في البرميرليج، حيث يحتل الفريق المركز الأول برصيد 19 نقطة متفوقا على الريدز بالأهداف.

التشكيل المتوقع للفريقين:

استقر الألماني يورجن كلوب على التشكيلة الأساسية لنادى ليفربول والتي ستضم كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

بينما سيبدأ جوارديولا بتشكيل مكون من: إيدرسون – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

تنطلق مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد 6 أكتوبر 2018 وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت اتش دي 2.