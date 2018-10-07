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مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد يملك ميزة لا يملكها أحمد حجازي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:15 ص
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد يملك ميزة لا يملكها أحمد حجازي
احمد حجازي
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علاء خليف
 

 

 

تحدث محمد علوش المدير الفني لفريق كوم حمادة عن لاعبه الشاب عبد المقصود رجب المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي.

 

وقال علوش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "هو لاعب مميز في قلب الدفاع، نسخة تانية من أحمد حجازي مدافع وست بروميتش".

 

وتابع: "لديه ميزة عن أحمد حجازي وهو قدرته على لعب كرة القدم من تحت".

 

وواصل مدرب كوم حمادة: "لو الأهلي عاوز يستفيد منه كلاعب خط وسط مكان حسام عاشور هو قادر يعوض مكانه، ان شاء الله سيكون من الركائز الأساسية للنادي الأهلي الذي لا يضم لاعب إلا بمستوى جيد".

المزيد عن: كوم حماده عبد المقصود رجب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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