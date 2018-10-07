الجارالله: السياحة في مصر ستحقق أرقاما فلكية العام الجاري

علق الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير مجلة السياسة الكويتية، على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إن "نتائج السياحة هذا العام في مصر ستصل إلى أرقاما فلكية، هذا ما توقعناه، الأمن استتب، مخزون العملات الأجنبية وصل إلى 50 مليار دولار".





وأضاف الجارالله أن مصر تفي بديونها في وقتها ودون تأخير، دخل مشاريع الخدمات يزداد ومنها رسوم استخدام الطرق، المؤسسات المالية الدولية تثني على مسار الاقتصاد المصري، عظيمة يا مصر.



