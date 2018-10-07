الجارالله: السياحة في مصر ستحقق أرقاما فلكية العام الجاري
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:09 ص
علق الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير مجلة السياسة الكويتية، على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إن "نتائج السياحة هذا العام في مصر ستصل إلى أرقاما فلكية، هذا ما توقعناه، الأمن استتب، مخزون العملات الأجنبية وصل إلى 50 مليار دولار".
وأضاف الجارالله أن مصر تفي بديونها في وقتها ودون تأخير، دخل مشاريع الخدمات يزداد ومنها رسوم استخدام الطرق، المؤسسات المالية الدولية تثني على مسار الاقتصاد المصري، عظيمة يا مصر.
وتابع: "كل شئ في مصر سيتحول إلى القطاع الخاص وإلى الشركات العالمية الكبري"، المهم أن تستخدم عمالة محلية وبمرتبات مجزية، وتتابع مستوى التضخم ومساره السنوي، وانعكاسه علي مستوى دخل المستخدم الدولة المصرية سيكون دورها إشرافي علي حركة المجتمع الاقتصادية والسياسية اختصاصها الأمن والسلام والحرب".
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