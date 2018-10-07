مصطفى وزيري يرد على إقامة حفل عشاء وعقد قران في معبد الكرنك



وأشار إلى أن قيام شخص ما بـ"إشهار" عقد زواجه في هذا الحفل "شي مش مظبوط" وتم إحالته للتحقيق، مشددًا على أن عقد القران تم في 30 سبتمبر في مكان أخر، والحفل الصاخب الذي تم تداول الفيديوهات الخاصة به كان في أحد الفنادق في الأقصر وليس في معبد الكرنك.

وشدد "وزيري"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن أحدى الشركات السياحية تقدمت بطلب للمجلس بإقامة حفل عشاء، وهذا أمر مصرح به، حيث يحضر المدعوين ويتناولون العشاء، ويستمعون إلى "مزيكا لايت"، ثم ينصرفون.