مصطفى وزيري يرد على إقامة حفل عشاء وعقد قران في معبد الكرنك
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:32 صنعيم يوسف
رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على ما أثير بشأن إقامة حفل عشاء وعقد قران في معبد الكرنك، مشددًا على أنه أحال الواقعة إلى التحقيق.
وشدد "وزيري"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن أحدى الشركات السياحية تقدمت بطلب للمجلس بإقامة حفل عشاء، وهذا أمر مصرح به، حيث يحضر المدعوين ويتناولون العشاء، ويستمعون إلى "مزيكا لايت"، ثم ينصرفون.
وأشار إلى أن قيام شخص ما بـ"إشهار" عقد زواجه في هذا الحفل "شي مش مظبوط" وتم إحالته للتحقيق، مشددًا على أن عقد القران تم في 30 سبتمبر في مكان أخر، والحفل الصاخب الذي تم تداول الفيديوهات الخاصة به كان في أحد الفنادق في الأقصر وليس في معبد الكرنك.
وشدد "وزيري"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن أحدى الشركات السياحية تقدمت بطلب للمجلس بإقامة حفل عشاء، وهذا أمر مصرح به، حيث يحضر المدعوين ويتناولون العشاء، ويستمعون إلى "مزيكا لايت"، ثم ينصرفون.
وأشار إلى أن قيام شخص ما بـ"إشهار" عقد زواجه في هذا الحفل "شي مش مظبوط" وتم إحالته للتحقيق، مشددًا على أن عقد القران تم في 30 سبتمبر في مكان أخر، والحفل الصاخب الذي تم تداول الفيديوهات الخاصة به كان في أحد الفنادق في الأقصر وليس في معبد الكرنك.
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