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طارق سليمان: رحلت عن الأهلي ونجلي مازال في الفريق الأول

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:57 ص
طارق سليمان: رحلت عن الأهلي ونجلي مازال في الفريق الأول
طارق سليمان
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علاء خليف
 

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، أن استمراره في القلعة الحمراء كان سيمنع نجله من اللعب في الفريق الأول.

 

وقال طارق في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو استمريت مع النادي الأهلي في منصبي لكان من المستحيل أن يتواجد ابني مع الفريق الأول طويلًا".

 

وتابع: "نجلي ونجل شوبير وغيرهم مظلومين بسبب أنهم أبناء لاعبين سابقين".

 

وأضاف مدرب حراس الأهلي السابق: "ابني كنت بطلعه 3 ايام اقل من اي حارس تاني، في حراس شباب أخرين تدربوا معي في الفريق الأول لشهور".

 

واختتم: "رحلت عن الأهلي منذ أشهر ومازال نجلي متواجدًا في الفريق الأول، هو حارس لديه إمكانيات مميزة".

المزيد عن: طارق سليمان رياضة الفريق الأول الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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