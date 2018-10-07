مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - يلا شوت ليفربول والسيتي اونلاين live - كورة لايف رابط مباراة ليفربول اليوم

تنطلق ضربة بداية مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب "الأنفيلد"، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.





ويسعى فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب للعودة لصدارة البريميرليج مرة أخرى بعد تعثره أما تشيلسي في الجولة الماضية ليعطي فرصة للسيتي لتصدر الجدول.





ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يأتي خلفه ليفربول بنفس عدد النقاط في حين يحل تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.





التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول ضمت كلاً من: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.





فى ضمت التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى مانشستر سيتى كلاً من: إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.





ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الاهداف على ليفربول صاحب الوصافة.