موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق برشلونة مباراة من العيار الثقيل أمام فالنسيا، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإسباني، وذلك مساء اليوم الأحد والموافق 7 أكتوبر.

وتقام مباراة برشلونة مع فالنسيا بالدوري على ملعب "ميستايا" وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت الإمارات.

ويحتل برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، صدارة جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وفي المقابل يقع فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ويسعى فريق برشلونة لاقتناص الثلاث نقاط وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري بعيدًا عن منافسه اللدود ريال مدريد الذي يملك 14 نقطة في رصيده.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين وتألق ليونيل ميسي وذلك بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع فالنسيا في الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية عبر قناة "بي إن سبورت 3 HD" المشفرة.

وستنقل مباراة برشلونة مع فالنسيا عبر قنوات؛ "Eleven Sports 1 HD" بجانب قناة "CBC Sports HD" بالإضافة إلى "Costome Sport 1 HD".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة مع فالنسيا بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني عبر موقع الفجر الرياضي.