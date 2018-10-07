مباراة ليفربول في البريميرليج.. رابط مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر .. يلا شوت | اونلاين | كول كورة لايف





ويعد ملعب “آنفيلد” مصدر تفاؤل للنجم المصرى محمد صلاح ونادى ليفربول، الذى حقق الانتصار على مانشستر سيتى “مرتين” على الملعب ذاته.

وتغلب ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 4 – 3 فى المباراة التي جمعتهما يوم 14 يناير الماضي بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل أحد أهداف “الريدز”.



يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر.وتُلعب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.