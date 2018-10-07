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تعرف على موعد حفل فايا يونان بالكويت

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
تعرف على موعد حفل فايا يونان بالكويت
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تحيي المطربة السورية فايا يونان، أولى حفلاتها الغنائية فى الكويت، ضمن مشاركتها فى حفل ختام مهرجان السلام الموسيقى.

ويقام الحفل على مسرح حديقة الشهيد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 27 أكتوبر.

يذكر أن فايا يونان، تتواجد حاليًا فى العاصمة العراقية بغداد لتصوير أجدد أغانيها المصورة التى تحمل اسم "بغداد" التي تهديها للشعب العراقي. 
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