بث مباشر.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقرر إقامتها اليوم الأحد والموافق 7 أكتوبر.

وتُلعب مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي على "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك اليوم الأحد والموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت الإمارات.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يأتي ليفربول بنفس عدد النقاط بالمركز الثاني، في حين يحل تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

وسيتم إذاعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز عبر فضائية "بي إن سبورت 2 HD" المشفرة بصوت المعلق خليل البلوشي.

وكما يتم نقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبية مثل قناة "Sport TV 2" بجانب "RMC Sport 1" بالإضافة إلى "Canal + Sport 2 Polska".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول مع مانشستر سيتي بالجولة الثامنة من البريميرليج عبر موقع الفجر الرياضي.