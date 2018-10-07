محافظ أسيوط يشهد ختام فعاليات مهرجان الصعيد المسرحي (فيديو وصور)

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم حفل ختام مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة فى دورته الثالثة "دورة الكاتب المسرحى / نعمان عاشور " والذى نظمته جمعية اصدقاء أحمد بهاء الدين بالتعاون مع وزارة الثقافة والذى اقيم بقصر ثقافة أسيوط فى الفترة من 4 الى 6 أكتوبر 2018 بمشاركة العديد من الاعمال الفنية والادبية وعشرات الادباء والفنانيين تحت رعاية ودعم الوزير المحافظ .





بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الاسبق والدكتور هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية ابوالنجا رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط والكاتب المسرحى نعمان عاشور ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من المثقفين والادباء والفنانيين .





بدأت فعاليات حفل الختام بتفقد المحافظ لمعرض كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم الاستماع الى عرض فنى للفنان كرم مراد وبعض الاغانى الوطنية والتراثية ثم التقديم للفنان





شعبان المنفلوطى وتوجيه الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للمهرجان وللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على رعايته ودعمه للمهرجان وتكريمه للفنانيين والادباء ورواد المسرح المشاركين بالمهرجان .





وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط – خلال كلمته – عن دعمه الكامل للحركة الثقافية بالمحافظة مشيدا بمهرجان الصعيد المسرحى ودوره فى تنمية المواهب الشابة وصقل مواهب وخبرات الادباء الشباب مطالبا بتفعيل الانشطة المسرحية والفنية بمختلف المؤسسات التعليمية ومراكز الشاب والاندية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب مؤكدا على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الانسان وخلق جيل قادر على تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور .





وفى ختام الحفل كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة والدكتور زياد بهاء الدين رئيس جمعية اصدقاء احمد بهاء الدين والدكتور عماد ابوغازى وهشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومنحهم دروع المحافظة تقديرا لجهودهم فى انجاح فعاليات مهرجان الصعيد المسرحى .





كما قدم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدروع التذكارية لمحافظ أسيوط وللدكتور عماد ابوغازى للدكتورة فوزية ابوالنجا رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافى ولضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر ثقافة اسيوط وفوزية بالاضافة منح اعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان دروع المهرجان تقديرا على تميزهم واسهاماتهم المتميزة فى المهرجان .



