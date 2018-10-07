يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر اليوم الأحد 7-10-2018 | كورة لايف | يلا شوت | كول كورة | كورة اون لاين

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يأمل برشلونة بأن يكون العرض الأوروبي ضد توتنهام الإنكليزي في قلعة ويمبلي طريقا نحو استعادة الثقة الى الفريق محليا عندما يخوض مباراة صعبة ضد فالنسيا الذي بدأت تتحسن عروضه نسبيا بعد بداية مخيبة.





وسقط برشلونة في فخ التعادل على ملعبه مع أتلتيك بلباو 1-1 في الجولة الماضية، وقبلها مع جاره جيرونا 2-2 وخسر امام ليغانيس 1-2، لكن الفريق الكاتالوني عاد بفوز باهر على توتنهام 4-2 بفضل تألق نجمه الأرجنتيني ميسي بتسجيله هدفين واصابته القائم مرتين علما بأنه سجل ثلاثية ايضا في الجولة الأولى في مرمى أيندهوفن.





واعتبر مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي بأن الفوز في منتهى الاهمية بالنسبة لاعبيه بقوله "صحيح انه بعد تسجيل بعض النتائج السيئة، كان من المهم جدا الفوز اليوم (امس) وقمنا برد فعل جيد وفعال".





وتابع "مررنا بفترات صعبة في المباراة لكننا نجحنا في ايجاد الحلول في الأوقات المناسبة. خضنا مباراة كبيرة أمام خصم قوي. الفريق بأكمله ادى عمله بنجاح".



