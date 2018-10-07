مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر (محمد صلاح)| كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | تابع لايف live | اونلاين
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:32 صمحمد الشيخ
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ شعارها البارز سيكون حتماً فض الشراكة والهروب بالصدارة بين الفريقين المتصدرين برصيد 19 نقطة لكل منهما مع أفضلية الأهداف لسيتي.
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي - مباشر
يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة beIN HD2 باللغة العربية في الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به محللو beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.\
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