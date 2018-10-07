عمرو أديب يوجه رسالة لـ"رونالدو": "بيخلصوا عليك اليومين دول"
الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:13 صنعيم يوسف
وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى البرتغالي كريستيانور رونالدو، نجم نادي يوفنتوس حاليا، وريال مدريد سابقا، وقال: "بيخلصوا عليك".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "ابتديت أقتنع إن فيه نادي في العالم بيضم الناس الناجحة والمشهورة.. لما النادي ده تلعب بديلك معاه بيخلص عليك".
وتابع: "يبدو يا كريستيانو يا صديقي إنهم بيخلصوا عليك اليومين دول".
وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "ابتديت أقتنع إن فيه نادي في العالم بيضم الناس الناجحة والمشهورة.. لما النادي ده تلعب بديلك معاه بيخلص عليك".
وتابع: "يبدو يا كريستيانو يا صديقي إنهم بيخلصوا عليك اليومين دول".
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