عمرو أديب يوجه رسالة لـ"رونالدو": "بيخلصوا عليك اليومين دول"



وأوضح "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، الفضائية: "ابتديت أقتنع إن فيه نادي في العالم بيضم الناس الناجحة والمشهورة.. لما النادي ده تلعب بديلك معاه بيخلص عليك".



وتابع: "يبدو يا كريستيانو يا صديقي إنهم بيخلصوا عليك اليومين دول".









وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى البرتغالي كريستيانور رونالدو، نجم نادي يوفنتوس حاليا، وريال مدريد سابقا، وقال: "بيخلصوا عليك".