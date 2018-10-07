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رشا راغب: افتتاح الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب قبل نهاية العام

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:31 ص
رشا راغب: افتتاح الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب قبل نهاية العام
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب
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نعيم يوسف
 
كشفت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أن الأكاديمية بدأت بالعمل، ولكن الافتتاح الرسمي سيكون قبل نهاية العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت "راغب" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، إلى أن الأكاديمية كانت أحدى توصيات البرنامج الرئاسي، حيث تقدم له العديد من الشباب، ودرسوا العديد من المجالات وكانت طريقة الدراسة مختلفة، وخرجوا بتوصيات إن الرئيس يشارك في مؤتمر للشباب.

وتابعت، أنه بعد ذلك اقترحوا وجود الأكاديمية الوطنية لتكون مظلة للدراسة المنتظمة.
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