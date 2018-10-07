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أحد أبطال أكتوبر: الجميع كان يتسابق إلى التضحية بنفسه

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:43 ص
أحد أبطال أكتوبر: الجميع كان يتسابق إلى التضحية بنفسه
اللواء محمد زكي الألفي - أحد أبطال حرب أكتوبر
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داليا الحسين
 
قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال الفرقة الـ 16 في الكتيبة 18 خلال حرب أكتوبر، إن الحرب تمثل انتصار للشعب المصري والأمة العربية بالكامل، وكانت تحمل استرداد الكرامة المصرية والعربية والأراضي المصرية الغالية.

وأوضح "الألفي" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع علي فضائية cbc، مساء السبت أن الفترة بين نكسة 1967 وحرب أكتوبر كانت فترة صعبة علي القيادة السياسية والشعب المصري، وقد قامت قيادة القوات المسلحة بإعداد الجيش خلال حرب الاستنزاف والتي مرت بعدة مراحل من الصمود، الردع وأنشاء الدفاعات الجوية.

وأضاف: "الجميع كان يتسابق إلى التضحية بنفسه من أجل الدفاع عن بلده وكانت لدينا عبارة شهيدة نقولها عندما نسمع خبر استشهاد أحد الزملاء فدا مصر".
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