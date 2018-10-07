"الأورمان": مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تستقبل 400 مريض يوميا



ووجه "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، الشكر إلى بنكي مصر والأهلي لمشاركتهما في انشاءات المستشفى، لافتا إلى أن هناك رقابة شديدة على مستوى الخدمة بالمستشفى.



وأضاف أن المستشفى تستقبل من 300 إلى 400 مريض جديد، ويجرون 150 جلسة علاج كيماوي يوميا.



قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إنهم يعملون على تقديم العلاج بكرامة للمريض، والإقامة بالمستشفى مجانًا 100%.