مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة | كورة اون لاين
القمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي ومتابعة محمد صلاح عبر موقع الفجر الرياضي.
ونحرص عزيزي المتابع على نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بجودة عالية لإرضاء زوار موقع الفجر الرياضي وعشاق الفرعون الصغير محمد صلاح.
مقدمة مبارةا ليفربول ومانشستر سيتي:
يضرب ليفربول ومانشستر سيتي موعدا جديدا في البطولة الأقوى في العالم، فبعد أن خطف مانشستر سيتي اللقب من ليفربول في الأسابيع الأخيرة، تعود الآمال للريدز لتحقيق البطولة الغائبة.
وخسر سيتي مرتين على أرض فريق المدرب يورغن كلوب الأولى 4-3 في الدوري الممتاز والثانية 3-صفر في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
واستمتعت الجماهير بالمباراتين وتنتظر مواجهة أخرى حماسية يوم الأحد.
ولم يخسر الفريقان في الدوري هذا الموسم إذ انتصر كل منهما ست مرات بالإضافة إلى التعادل في مناسبة واحدة ولدى كل منهما 19 نقطة لكن فريق المدرب بيب جوارديولا يأتي في الصدارة بفارق الأهداف.
وتركت الطريقة التي انتصر بها ليفربول بالتفوق على دفاع سيتي بالضغط العالي وسرعة لاعبي الهجوم الانطباع أن الفريق ربما يعرف جيدًا كيف يتفوق على منافسه.
وقال فينسن كومباني قائد سيتي “نريد الفوز في تلك المباريات. (المنافس) يقدم أداءً جيدًا ويلعب باستاد أنفيلد ونعلم أنها ستكون مواجهة صعبة لنا.
“لكن أعتقد أن سيتي أظهر في الماضي أنه جاهز لهذه المواجهات”.
وفي يناير/ كانون الثاني تقدم ليفربول 4-1 قبل أن يقلص سيتي الفارق إلى هدف واحد في آخر عشر دقائق وهز خط هجوم ليفربول، المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، الشباك.
لكن هجوم الفريق القادم من منطقة مرسيسايد لا يقدم الأداء ذاته مثل الموسم الماضي ويفتقر صلاح للدقة لكن شيردان شاكيري ودانييل ستوريدج، الذي أحرز هدفًا مذهلًا ليمنح ليفربول التعادل مع تشيلسي قرب النهاية، يمثلان خيارين جيدين لكلوب من على مقاعد البدلاء.
وظهر ليفربول بشكل أقوى في الدفاع من الموسم الماضي ولديه العديد من الحلول في خط الوسط بوجود نابي كيتا وفابينيو.
ويملك الفريقان حارسين برازيليين يمكن لكل منهما اللعب بقدمه إذ جلب أليسون إلى ليفربول بعض الإمكانات التي استفاد منها سيتي بوجود إيدرسون.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي:
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية يوم الأحد المقبل، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.